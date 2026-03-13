İzmir'de restore edilen 132 yıllık Asmalı Mescit ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de restore edilen 132 yıllık Asmalı Mescit ibadete açıldı

İzmir\'de restore edilen 132 yıllık Asmalı Mescit ibadete açıldı
13.03.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valiliğince restorasyonu tamamlanan tarihi Asmalı Mescit ibadete açıldı.

İzmir Valiliğince restorasyonu tamamlanan tarihi Asmalı Mescit ibadete açıldı.

Toraman Mahallesi'nde 1894 yılında inşa edilen ve İzmir Valiliği tarafından geçen yıl restorasyonuna başlanan tarihi yapıda çalışmalar tamamlandı.

Tarihi mescit, cuma namazıyla kapılarını yeniden ibadete açtı.

Ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Şehitler Haftası dolayısıyla mescitte mevlit okundu, dualar edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı, emeği geçenleri tebrik etti.

Restorasyon kapsamında, yapının sonradan doldurulan bodrum katı gün yüzüne çıkarıldı. Güney ve batı yönündeki dolgu alanların temizlenmesinin ardından sıva, zemin döşeme, drenaj ve abdest alma mahalli gibi imalatlar yeniden yapıldı.

Mescidin beden duvarlarında güçlendirme, derz açma ve taş temizliği işlemleri gerçekleştirilirken, iç mekandaki kadınlar mahfili, doğramalar ve zemin döşemesi gibi tüm ahşap unsurlar yenilendi.

Dikdörtgen planlı ve taş-tuğla malzemeden inşa edilen tarihi yapının elektrik ve mekanik tesisatı da tamamen elden geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de restore edilen 132 yıllık Asmalı Mescit ibadete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
İran’da neler oluyor Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:46:53. #.0.4#
SON DAKİKA: İzmir'de restore edilen 132 yıllık Asmalı Mescit ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.