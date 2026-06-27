İzmir'de Rüşvet Soruşturması: 25 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Rüşvet Soruşturması: 25 Gözaltı

İzmir\'de Rüşvet Soruşturması: 25 Gözaltı
27.06.2026 10:43
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Seferihisar Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturmasında 25 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y., emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen üçüncü dalga operasyonda belediye başkanları ile birlikte 25 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye başkanlarının yanı sıra soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yine operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Seferihisar, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Rüşvet Soruşturması: 25 Gözaltı - Son Dakika

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