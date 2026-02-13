Karaburun Belediye Başkanı İlkay Erdoğan: DSİ Barajın Kapaklarını Açtı, Dere Yatağı Taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Erdoğan: DSİ Barajın Kapaklarını Açtı, Dere Yatağı Taştı

13.02.2026 12:53  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışlar, birçok ilçede su baskınlarına ve yol kapanmalarına yol açtı. Karaburun Belediye Başkanı, taşkınların DSİ baraj kapaklarının açılmasından kaynaklandığını belirtti. Yağışlar nedeniyle yaşam durma noktasına geldi.

(İZMİR) - İzmir genelinde etkisini artıran sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına ve yol kapanmalarına yol açtı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Erdoğan, bölgede yaşanan taşkınlarda Devlet Su İşleri'nin (DSİ) baraj kapaklarını açmasının etkili olduğunu öne sürdü. Erdoğan, "DSİ barajın kapaklarını açmışlar, görüntüler var. Onlar kabul etmese de barajdan verilen suyla dere yatağının dışına çıkmış. Oradaki evlerden şu an üç tanesinin zemini oyulmuş" dedi.

Kentte son günlerde aralıklarla devam eden yoğun yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, bazı ana arterler ulaşıma kapatıldı. Özellikle kıyı ilçelerinden Karaburun'da yağışın günlük hayatı durma noktasına getirdiği bildirildi. İlçede bazı ev ve iş yerlerini su basarken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Erdoğan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, taşkınların yalnızca yağıştan kaynaklanmadığını, Karareis Barajı'nın kapaklarının DSİ tarafaından açıldığına dair görüntüler bulunduğunu, barajdan bırakılan suyun dere yatağının dışına taştığını ileri sürdü.

Erdoğan, Yaşam Sitesi'nin boşaltılması gerekebileceğini belirterek, "DSİ barajın kapaklarını açmışlar, görüntüler var. Onlar kabul etmese de barajdan verilen suyla dere yatağının dışına çıkmış. Oradaki evlerden şu an üç tanesinin zemini oyulmuş. Bu sefer bina yana doğru yatmış. Tehlike arz ettiği için de o kısımların boşaltılması gerekir diye bana da yazmışlar. Yollar da tabii çok kötü. Ekipler hem İZSU'nun hem Karaburun Belediyesi'nin ekipleri hem de Karayolları'nın ekipleri sahadalar. Ama bölge oldukça yağmur aldı ve yağmur da devam ediyor. Bununla birlikte sadece Karareis'te değil, muhtelif yerlerde; mesela bizim İncirli Koy'da, merkezdeki Değirmentepe var. Oradan Eşendere ana yolumuzda kayma oldu. Orada da çalışmalar devam ediyor. Bazı yolları maalesef kapatmak zorunda kaldık. Tespit yapılıyor, ekiplerimiz sahadalar zaten şu an" dedi.

Öte yandan, sabah saatlerinde Bayındır ilçesinin Zeytinova Barajı yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları gürültüyle karayoluna sürüklendi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Karaburun, Ulaşım, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaburun Belediye Başkanı İlkay Erdoğan: DSİ Barajın Kapaklarını Açtı, Dere Yatağı Taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:09
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 14:51:18. #7.11#
SON DAKİKA: Karaburun Belediye Başkanı İlkay Erdoğan: DSİ Barajın Kapaklarını Açtı, Dere Yatağı Taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.