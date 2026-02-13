Karaburun Belediye Başkanı İlkay Erdoğan: DSİ Barajın Kapaklarını Açtı, Dere Yatağı Taştı

(İZMİR) - İzmir genelinde etkisini artıran sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına ve yol kapanmalarına yol açtı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Erdoğan, bölgede yaşanan taşkınlarda Devlet Su İşleri'nin (DSİ) baraj kapaklarını açmasının etkili olduğunu öne sürdü. Erdoğan, "DSİ barajın kapaklarını açmışlar, görüntüler var. Onlar kabul etmese de barajdan verilen suyla dere yatağının dışına çıkmış. Oradaki evlerden şu an üç tanesinin zemini oyulmuş" dedi.

Kentte son günlerde aralıklarla devam eden yoğun yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, bazı ana arterler ulaşıma kapatıldı. Özellikle kıyı ilçelerinden Karaburun'da yağışın günlük hayatı durma noktasına getirdiği bildirildi. İlçede bazı ev ve iş yerlerini su basarken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Erdoğan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, taşkınların yalnızca yağıştan kaynaklanmadığını, Karareis Barajı'nın kapaklarının DSİ tarafaından açıldığına dair görüntüler bulunduğunu, barajdan bırakılan suyun dere yatağının dışına taştığını ileri sürdü.

Erdoğan, Yaşam Sitesi'nin boşaltılması gerekebileceğini belirterek, "DSİ barajın kapaklarını açmışlar, görüntüler var. Onlar kabul etmese de barajdan verilen suyla dere yatağının dışına çıkmış. Oradaki evlerden şu an üç tanesinin zemini oyulmuş. Bu sefer bina yana doğru yatmış. Tehlike arz ettiği için de o kısımların boşaltılması gerekir diye bana da yazmışlar. Yollar da tabii çok kötü. Ekipler hem İZSU'nun hem Karaburun Belediyesi'nin ekipleri hem de Karayolları'nın ekipleri sahadalar. Ama bölge oldukça yağmur aldı ve yağmur da devam ediyor. Bununla birlikte sadece Karareis'te değil, muhtelif yerlerde; mesela bizim İncirli Koy'da, merkezdeki Değirmentepe var. Oradan Eşendere ana yolumuzda kayma oldu. Orada da çalışmalar devam ediyor. Bazı yolları maalesef kapatmak zorunda kaldık. Tespit yapılıyor, ekiplerimiz sahadalar zaten şu an" dedi.

Öte yandan, sabah saatlerinde Bayındır ilçesinin Zeytinova Barajı yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları gürültüyle karayoluna sürüklendi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.