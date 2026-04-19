İzmir'de "Sağlık Ordusu" Kuruluyor

19.04.2026 12:40  Güncelleme: 13:14
(İZMİR) - Büyükşehir'in başlattığı projede 98 genç gönüllü ve 20 deneyimli mentor sahaya iniyor. Amaç, hastalık gelmeden önlemek, sağlıklı yaşamı herkese yaymak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, insan, çevre ve toplum sağlığını bütüncül bir yaklaşımla ele alan "Tek Sağlık" modeli kapsamında yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Sağlık Gönüllülüğü Projesi"nin tanıtımı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Tanıtıma; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre ile sağlık gönüllüleri ve yurttaşlar katıldı. Yaklaşık altı aylık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen projede; sağlık ve ilişkili alanlarda eğitim gören ya da çalışan 98 genç gönüllü ile bu alanda deneyimli 60 yaş ve üzeri 20 mentor aktif rol alıyor. Katılımcı süreçlerle şekillenen proje kapsamında gönüllülerin görüş ve önerileri doğrultusunda yol haritası oluşturuldu ve 6 çalışma grubu belirlendi.

Hedef, sağlık okuryazarlığını artırmak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre, Sağlık Gönüllülüğü Projesi ile toplum sağlığını yalnızca hastalık ve tedavi odaklı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali çerçevesinde ele aldıklarını belirterek, "Tek Sağlık anlayışı doğrultusunda insan, çevre ve hayvan sağlığını bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Projemizde 98 genç gönüllü ve 20 mentor aktif rol alıyor. Amacımız sağlık okuryazarlığını artırarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak. Gönüllülerimizin edindiği bilgileri toplumun her kesimine aktaracağına inanıyoruz. Altı aylık hazırlık sürecinin ardından oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla hem sahada uygulanabilir hem de sürdürülebilir bir model ortaya koyduk. Aynı zamanda genç gönüllüler ile deneyimli mentorları bir araya getirerek kuşaklararası güçlü bir bilgi ve deneyim köprüsü kuruyoruz" dedi.

Gönüllülük sorumluluk ve dayanışmayla güçleniyor

Gönüllüler adına konuşan Saliha Hocaoğlu, gönüllülüğün sadece yardım etmekten ibaret olmadığını, bunun bir ihtiyacı fark edip sorumluluk almak anlamına geldiğini ifade ederek, "Gönüllülük topluma 'Ben de buradayım' demenin en güçlü yollarından biridir. Bizler de sağlık gönüllüleri olarak bilgimizi, zamanımızı ve emeğimizi paylaşarak bu sürecin aktif bir parçası oluyoruz" diye konuştu.

6 çalışma grubu

Tanıtım programında, projede yer alan Kadın ve Çocuk Sağlığı, Sağlıklı Yaşlanma ve İleri Yaş Grubu, Enfeksiyon Hastalıkları ve Hijyen Uygulamaları Çalışma Grubu, Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Toplum Sağlığı Çalışma Grubu, Sağlık Okuryazarlığı ve Dijital Medya Çalışma Grubu, Çevre İklim ve Tek Sağlık Çalışma Grubu temsilcileri de çalışma alanları hakkında bilgi verdi.

Gönüllülükte kuşaklar buluştu

Sağlık Gönüllülüğü Projesi, sağlığı yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı görmeyen; yaşamın her alanına dokunan, paylaşım, dayanışma ve gönüllülük temelli bir farkındalık hareketi olarak öne çıkıyor. Bilgi ve deneyimleriyle sürece katkı sunmak isteyen gönüllüler için katılım kriterleri, 60 yaş ve üzeri olmak ve tıp, diş hekimliği, veterinerlik, hemşirelik, ebelik, ziraat, gıda mühendisliği, beslenme ve diyetetik, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyoloji alanlarından birinde eğitim almış olmak şeklinde belirlendi. Projenin gençlik ayağı ise sağlık alanında eğitim gören, bu alanda çalışan ya da gönüllülük yapmak isteyen gençleri bir araya getirmeyi hedefledi. 18-30 yaş arası sağlık, sosyal hizmet, psikoloji, beslenme, veterinerlik, çevre, biyoloji, iletişim ve ilgili bölümlerden gençler projeye başvurdu.

Kaynak: ANKA

