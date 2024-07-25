İzmir\'de Sahil Güvenlik Ekipleri 86 Düzensiz Göçmen Yakaladı, 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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İZMİR'in Urla, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından 86 düzensiz göçmen yakalandı, Karaburun ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Temmuz saat 01.50'de Urla ilçesi açıklarında hareket halinde olan bir tekneyi durdurdu. Durdurulan teknede 14'ü çocuk 59 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aynı gün saat 05.10'da Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, hareket halinde olan lastik botu durdurarak 1'i çocuk 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 06.35'te, Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durduran ekipler, içerisinde bulunan 9'u çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine 23 Temmuz günü saat 03.10'da ise Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.