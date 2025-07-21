İzmir\'de Sahte Alkol Operasyonu

İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıksız koşullarda depolanan ve piyasaya içki yapımında kullanılmak üzere sunulan sahte alkol kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda polis ekipleri, Bornova ve Karabağlar ilçelerindeki depo ve kamyonette arama yaptı.

Aramalarda, 5,8 ton taklit etiketli etil alkol, 4,46 litre içki yapımında kullanılan aroma, 4 bin 470 boş şişe, 12 bin 50 kapak ve 500 boş kutu ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 1 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.