İzmir'de Sahte İçki Denetimi

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İzmir'de sahte içki satışı ve ticaretine yönelik eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce 43 eğlence mekanındaki denetimlerde 46 şişe ve 15 litre sahte içki ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 kartuş ele geçirildi.

Ayrıca 3 iş yeri hakkında da adli işlem yapıldı.

Polis merkezine götürülen 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.