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İzmir'de Şarampole Devrilen Polis Aracında 3 Polis Memuru Yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de Şarampole Devrilen Polis Aracında 3 Polis Memuru Yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Anadolu Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen polis aracı şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

İzmir\'de Şarampole Devrilen Polis Aracında 3 Polis Memuru Yaralandı
07.01.2024 - 09:57,
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İzmir'in Çiğli ilçesinde şarampole devrilen polis aracındaki 3 polis memuru hastanede tedaviye alındı.

Anadolu Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen polis aracı, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçtaki polis memurları V.Ç, M.A. ve V.G, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralı polis memurları sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan V.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de Şarampole Devrilen Polis Aracında 3 Polis Memuru Yaralandı - Son Dakika
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