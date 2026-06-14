Seferihisar'ın İki Büyük Kavşağı Yenilendi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'ın iki büyük kavşağında kapsamlı bir dönüşüme imza attı. Turizm rotası üzerinde yer alan Karakoç ve Akarca kavşaklarındaki peyzaj çalışmalarıyla, alanlar estetik bir görünüme kavuşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil alanlarında başlattığı doğayla uyumlu ve özgün tasarımlı peyzaj düzenlemeleriyle kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, özellikle yaz döneminde çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Seferihisar'daki iki önemli kavşakta düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Turistik alanların ulaşım rotası üzerinde yer alan Kuşadası Caddesi üzerindeki Karakoç Kavşağı ile Akarca Kavşağı yenilendi.

ÖZGÜN TASARIM

Yenileme çalışmaları kapsamında ekipler Karakoç Kavşağı ve beraberindeki orta refüj alanında düzenlemeleri tamamladı. Eski ve bakımsız bir görünüme sahip kavşak, yeni özgün tasarımıyla estetik bir tasarıma kavuştu. Alana toplam 72 adet ağaç ve bin 554 adet çalı bitkisinin ekimi yapılarak yeşil doku artırıldı. Kurakçıl peyzaj çalışmaları kapsamında 85 metreküp toprak serimi, 60 metreküp mıcır taşı, 60 metreküp cüruf serimi yapılarak renkli ve doğal bir tasarım oluşturuldu.

ARAÇ VE YAYA SİRKÜLASYONU ANALİZ EDİLİYOR

Akarca Kavşağı ve orta refüjde yürütülen peyzaj düzenlemeleri kapsamında 54 adet ağaç, bin 102 adet çalı dikimleri gerçekleştirildi. 70 metreküp toprak seriminin yapıldığı alanda 60 metreküp mıcır taşı, 60 metreküp cüruf serimi yapıldı. Düzenlemelerde araç ve yaya sirkülasyonu analiz edilerek, sürücünün görüşünü engellemeyecek ve dikkatini dağıtmayacak tasarımlar oluşturuldu.