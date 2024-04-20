Şehre inen domuz sürüsünü hortumla böyle serinletti
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde şehre inen yaban domuzları, yeşillik alanı hortumla sulayan bir vatandaş tarafından serinletildi. Hortumdan gelen suyla serinleyen domuzlar, keyif dolu anlar yaşadı.
Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi'nde, sık sık bölgeye inen domuzlar bu sefer de bir okulun önündeki yeşillik alanda görüldü. Yavrularıyla birlikte yeşillik alanda domuz sürüsünü gören bir vatandaş ise, yeşillik alanı suladığı hortumu domuzların üzerine tuttu. Suyla serinleyen ve rahatlayan domuzlar, ilginç anlara sahne oldu.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Son Dakika › Güncel › Şehre inen domuz sürüsünü hortumla böyle serinletti - Son Dakika
Çorum'da gün boyu meydana gelen 6 trafik kazasında 2'si çocuk toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikaya gelen malzemenin çevreye yaydığı koku nedeniyle mahalle sakinleri tepki göstererek eylem yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, fabrika içerisinde inceleme yaptı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasından yayılan kötü koku nedeniyle mahalle sakinleri tepki gösterdi. Fabrikaya getirilen atıkların çevreye kötü koku yaydığı iddiasıyla bölge sakinleri tesisin önünde toplandı. Olay yerine jandarma ve belediye zabıta ekipleri sevk edildi. Fabrika önünde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik akışı jandarma ekiplerince sağlandı. Belediye başkan yardımcısı fabrikada inceleme yaparken, çevre müdürlüğü ekipleri de malzemelerden örnekler aldı. Gerekli önlemlerin alınacağı ve firma hakkında hukuki müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.
Bolu'da yolcu otobüsü, lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilerek alt geçitten çıkarıldı. G.M.S. idaresindeki otobüs, CNG yakıt almak için Paşaköy gişelerinden geçerken Küpçüler TOKİ alt geçidinde sıkıştı. Sürücü, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çalışması sonucunda otobüs, lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilerek kurtarıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak sebebiyle ilçe merkezindeki yolları kullanmak zorlaşırken, Kumla ve Kurşunlu mahallelerinde taşkınlar yaşandı. Polis ve belediye ekipleri önlem alarak çalışmalara başladı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı. Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluşurken, Gökçeova Göleti kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu inşaatında şantiye bekçisi olan Sezer Akbulut, pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, cinayet şüphesiyle ilgili çalışma başlattı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Berat G. idaresindeki bir otomobil ile Halil K. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikinci otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücüler ve bir kişi, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun 'Enternasyonal III' adlı temsili, Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Bu sezon yurt dışından konuk olarak gelen iki koreograf ile gerçekleştirilen eser, Tülay Şimşek'in kostüm tasarımı ve Bülent Arslan'ın ışık tasarımıyla prömiyerinde büyük beğeni topladı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü olan Remzi Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği kavşıkta tali yoldan çıkan Çelik'in motosikleti, İ.G. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Ağır yaralanan Çelik, sağlık ekipleri tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü İ.G. ise gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?