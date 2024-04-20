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Şehre inen domuz sürüsünü hortumla böyle serinletti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde şehre inen yaban domuzları, yeşillik alanı hortumla sulayan bir vatandaş tarafından serinletildi. Hortumdan gelen suyla serinleyen domuzlar, keyif dolu anlar yaşadı.

Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi'nde, sık sık bölgeye inen domuzlar bu sefer de bir okulun önündeki yeşillik alanda görüldü. Yavrularıyla birlikte yeşillik alanda domuz sürüsünü gören bir vatandaş ise, yeşillik alanı suladığı hortumu domuzların üzerine tuttu. Suyla serinleyen ve rahatlayan domuzlar, ilginç anlara sahne oldu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.