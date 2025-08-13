İzmir'de Seyir Halindeki Araç Yandı

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, vatandaşların ve polisin müdahalesiyle söndürüldü.
Özcan A. idaresindeki 06 CLU 079 plakalı otomobil, Fevzi Paşa Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Otomobili durduran sürücü, yardım istedi.
Aracın motor bölümünde çıkan yangın, çevredekiler ve polisin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
