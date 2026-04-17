İzmir'de Şezlongda Uyuya Kalırken Baltayla Öldürüldü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Şezlongda Uyuya Kalırken Baltayla Öldürüldü

17.04.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Satılmış Şenel, işten çıkarılan Soner Boztepe'yi öldürmekle suçlandı ve ağırlaştırılmış müebbet aldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yerine işe alınan site görevlisi Soner Boztepe'yi şezlongda uyurken baltayla öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Satılmış Şenel'in cinayetten dakikalar önce arkadaşına, "Bir haftadır peşindeyim onu harcayacağım..." şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Çeşme'de 18 Temmuz 2025'te Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu'ndaki bir sitede bekçilik yapan Soner Boztepe (30) şezlongda ölü bulundu. Boztepe'nin baltayla öldürüldüğünü değerlendiren jandarma, aynı saatlerde bölgede makilik alanda çıkan yangınla ilgili de çalışma başlattı.

Jandarma, yangına ilişkin bilgi almak amacıyla tesadüfen Satılmış Şenel'in (46) evine gitti. Kapıyı açan Şenel'in vücudu ve tişörtünde kan lekeleri fark edilince, sitedeki cinayetle ilişkili olabileceği değerlendirildi, şüphe üzerine bu kişi karakola götürüldü.

Şenel'in bir süre önce Boztepe'nin bekçilik yaptığı sitede işten çıkarıldığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilince hakkında gözaltı kararı verildi.

Satılmış Şenel, cinayet iddiasını reddetti ancak bölgedeki güvenlik kamerası kaydında elinde baltayla görüntüsüne ikna edici bir cevap veremedi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Şenel, tutuklandı. Ayrıca Şenel'in üzerindeki kan örnekleri maktul Boztepe'den alınan kanla uyumlu çıktı.

Toplanan deliller ve tamamlanan soruşturmanın ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca Şenel hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Satılmış Şenel'e, davaya bakan Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında, "tasarlayarak ve beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Mahkeme kararının gerekçesini açıkladı

Söz konusu mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Sanığın, olaydan önce Boztepe'yi öldürmeye karar verdiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın maktulün uyuduğu sırada eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca sanık maktulün kendini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak eylemini kolaylıkla gerçekleştirmiş ve önceden yaptığı plan dahilinde baltayla öldürücü darbelerle vurmak suretiyle 'kasten öldürme' suçunu işlemiştir. Dolayısıyla suçta iki nitelikli halin varlığı da dikkate alındığında takdiri indirim hükmünün uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

"Bir haftadır peşindeyim onu harcayacağım"

Gerekçeli kararda tanık ifadeleri, güvenlik kamerası kaydı ve sanığın olaydan dakikalar önce bir arkadaşına gönderdiği mesaj içerikleri de yer aldı.

Şenel'in olayın yaşandığı gece saat 01.08'de bir arkadaşına, "Bir haftadır peşindeyim onu harcayacağım... Benim onu almam gerekirse bedel ödeyeceğim." şeklinde gönderdiği mesajları gerekçeli karara eklendi.

Ayrıca Şenel'in mesajı gönderdikten 24 dakika sonra elinde baltayla evine döndüğüne anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine de gerekçeli kararda yer verildi.

Maktulün yakınları karardan memnun

Maktulün ağabeyi Gökhan Boztepe, AA muhabirine, Şenel hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını değerlendirdi.

Sanık işten çıkarıldıktan sonra yerine kardeşinin işe alındığını ifade eden Boztepe, "Kardeşim, işe başladıktan sonra sanık ile aralarında sürtüşme başlamış. Kardeşime olan bir kini var. Karardan memnunuz, sonuçta kardeşim gelmeyecek ancak bizim acımızı bir nebze olsa hafifletti." diye konuştu.

Ailenin avukatı Tutku Dinç ise maktulün işe girdikten 1 hafta sonra öldürüldüğünü söyledi.

Yargılamanın hızla sonuca ulaştığını aktaran Dinç, "Yargı iyi bir süre içerisinde dosyayı bitirdi. Sanığa herhangi bir indirim uygulanmadı. Savunmalarımızın dikkate alınması ve bu olayların bir daha yaşanmaması adına emsal oluşturabilecek karar oldu." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Çeşme, İzmir, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:51:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.