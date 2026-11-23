İzmir'de bir kişinin "şifa" vaadiyle bir aileyi 3 milyon lira dolandırdığı ve ailedeki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir televizyon kanalında yayımlanan haberdeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

Haberde, kendisini "Mehdi" olarak tanıtan bir kişinin şifa vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı, ailedeki kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin çalışması sonucu habere konu kişinin Mehdi D. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheli Mehdi D'yi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakaladı.

Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelinin babası A.D, annesi M.D. ve kız kardeşi M.D. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.