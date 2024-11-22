İzmir\'de Silahlı Çatışma Olayında 6 Şüpheli Tutuklandı

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6 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden 1'i komiser ve 2 sivil polis memuruna ateş açılıp, yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliler Mehmet Salih Çelik, kardeşi Sedat Çelik, Suat Keser, Berkan Çelik, Onur Murat Köse ve Sami Çek ise tutuklandı.

POLİSLERİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,