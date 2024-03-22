İzmir\'de Silahlı Cinayet: Cenaze Bir Otomobilin Bagajında Bulundu

Özel'den Para Sayma Görüntülerine İlişkin Açıklama: "Tayyip Bey Bu Soruşturma Seçime Kadar Bitmesin İstiyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, para sayma görüntülerine ilişkin konuştu, "O kişinin o gün Ekrem Bey’in danışmanı değil, o gün ilin saymanı, il yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. Orasının AKP’li bir avukatın ofisi olduğu çıkıyor. Biz o AKP’li avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Biz bu soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Tayyip Bey de bu soruşturma seçime kadar bitmesin istiyor” dedi.