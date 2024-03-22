İzmir'de Silahlı Cinayet: Cenaze Bir Otomobilin Bagajında Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Silahlı Cinayet: Cenaze Bir Otomobilin Bagajında Bulundu

İzmir\'de Silahlı Cinayet: Cenaze Bir Otomobilin Bagajında Bulundu

Bornova ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada F.B. tarafından silahla öldürülen kuyumcu Bekir Bozar'ın cenazesi, bir gün sonra yapılan ihbar üzerine park halindeki otomobilin bagajında bulundu. Olayın ardından E.Ö. gözaltına alınırken, F.B'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

22.03.2024 00:47  Güncelleme: 00:52
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İzmir'in Bornova ilçesinde, silahla öldürülen kişinin cenazesi, bir gün sonra yapılan ihbar üzerine park halindeki otomobilin bagajında bulundu.

Alınan bilgiye göre, F.B. (24), ile arkadaşı E.Ö. (24) arlarında daha önceden alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen kuyumcu Bekir Bozar'ı 19 Mart'ta Kemalpaşa Caddesi'nde otomobile bindirdi.

Seyir halindeki otomobilde Bozar'ın ensesine silahla 3 el ateş ederek öldüren F.B, cesedi ilçedeki özel bir hastanenin yakındaki otoparka park ettiği otomobilin bagajına bırakarak kaçtı.

Olay anında otomobili kullanan E.Ö, bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiğini belirlenen Bozar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

E.Ö'yü gözaltına alan ekipler, F.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Silahlı Cinayet: Cenaze Bir Otomobilin Bagajında Bulundu - Son Dakika

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