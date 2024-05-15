İzmir'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişiye yardım eden 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişiye yardım eden 4 zanlı tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişiye yardım eden 4 zanlı tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Z., O.D., F.C.B. ve U.K. adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar. Olayda yaralanan kişi, komşularının yardımıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

15.05.2024 18:27
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde O.K'nin (31) silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.Z. (25), O.D. (27), F.C.B. (25) ve U.K. (24) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde 13 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen silahlı kavgada ağır yaralanan O.K, komşularının yardımıyla araçla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli ile kaçmalarına yardım eden 1 kişi, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişiye yardım eden 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişiye yardım eden 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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