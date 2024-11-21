İzmir\'de Silahlı Saldırı: 11 Şüpheli Gözaltında

Güncel

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SAYISI 11'E ULAŞTI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, iki grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiserin yaralandığı olayla ilgili sürdürülen çalışmada yakalanan M.S.Ç.'nin ardından 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Husumetli iki gruptan da gözaltına alınanlar olduğu bilgisine ulaşılırken, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören polislerin hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi.

Olayla ilgili il genelinde geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Burak UÇAR - Hüseyin Emre GÖNÜLLÜ/ İZMİR,