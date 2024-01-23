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İzmir'de silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi kaçarken kaza yaptı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi kaçarken kaza yaptı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda, tabancayla sırtından yaralanan bir kişi, kaçmaya çalışırken otomobiliyle kaza yaptı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir\'de silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi kaçarken kaza yaptı
23.01.2024 - 22:21,
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde tabancayla yaralanan kişi otomobille kaçmaya çalışırken kaza yaptı.

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde 34 HIP 327 plakalı otomobilin devrildiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan sürücünün, silahla sırtından yaralandığı belirlendi.

Yaralı, sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, tabancayla otomobilin arkasından ateş edildiği, sürücü koltuğundan giriş olduğu belirlendi.

Araştırmada, otomobilin R.B. adına kiralandığı tespit edildi.

Ekipler, olayın 9168 Sokak'ta meydana geldiğini, sürücünün olay yerinden kaçarken kaza yaptığını saptadı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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