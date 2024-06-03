İzmir'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişiyle ilgili 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişiyle ilgili 5 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, olay esnasında araçta 5 kişi oldukları ve saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Polis, şüphelileri yakalayarak 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

03.06.2024 21:07
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İşçiler Caddesi'nde Gerçek Atçı'nın otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin Atçı'nın otomobilini plakasız araçla yaklaşık 3 saat boyunca takip ettiklerini, olay esnasında araçta 5 kişi olduklarını belirledi.

Şüphelilerden 3'ünün, güvenlik kamerasının bulunmadığını düşündükleri sokağa girdiğinde araçtan inerek Atçı'nın bulunduğu otomobile saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Polis, kimliklerini belirledikleri A.E. (17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K'yi (26) Çiğli ilçesinde saklandıkları adrese düzenlediği baskınla yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Şüphelilerin Gerçek Atçı'nın kullandığı otomobili takip etmesi, aralarından 3'ünün bir sokağa giren Atçı'ya silahla saldırı düzenlemesi ve şüphelilerin araçla kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Zanlıların olaydan sonra bir otoparka çektikleri aracı temizlemeleri de kayıtlarda yer alıyor.

Konak ilçesi Hilal Mahallesi İşçiler Caddesi'nde, 31 Mayıs'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Gerçek Atçı (44) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Polis, araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişiyle ilgili 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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