İzmir'de Sinek ve Haşereyle Mücadelede Dijital Çözüm - Son Dakika
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İzmir'de Sinek ve Haşereyle Mücadelede Dijital Çözüm

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşere ile mücadelesini dijitalleştirerek, yaklaşık 300 bin noktayı Coğrafi Bilgi Sistemi ile takip etmeye başladı. Bu sistem sayesinde ilaçlama çalışmalarının etkinliği ve sürdürülebilirliği artırılacak.

07.10.2024 10:09  Güncelleme: 10:32
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, sinek ve haşereyle mücadelede ilaçlama yaptığı yaklaşık 300 bin noktayı dijital alana taşıdı. Coğrafi Bilgi Sistemi sayesinde ilaçlanan alanlar, yeni üreme noktaları gibi bilgiler anında sisteme kaydedilerek, çalışmaların daha hızlı ve sürdürülebilir olması sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi, 30 ilçede 12 ay boyunca sinek ve haşereye karşı üreme alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Küresel iklim krizi ve değişen yağış rejimi nedeniyle artan sivrisinek popülasyonuna karşı yoğun bir mücadele veren ekipler çalışmalarını dijital teknoloji ile güçlendirdi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışması hayata geçirildi. İlaçlanan alanların sisteme işlenmesi, güncellenmesi ve takibi ekiplerin çalışmalarını hızlı ve sağlıklı yürütmesine katkı koyacak.

Üreme alanları sisteme tanımlandı

Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Huri Aldırmaz, yapılan çalışmaların daha etkili, sürdürülebilir ve kontrol edilebilir olması açısından dijitalleşeme yoluna gittiklerini belirtti. Çalışma yapılan sokak, mahalle, sulak alan, park havuzları, çöp konteynerleri gibi tüm alanları sisteme tanımladıklarını anlatan Huri Aldırmaz, "Güzel bir çalışma oldu. Bununla üreme kaynaklarının tespitini sisteme işleyerek görünebilir kıldık. Bunlar değişkenlik gösterdiğinde, sistem üzerinden rahatlıkla takip edebiliyoruz. Herhangi bir üreme kaynağı çeşitli sebeplerden dolayı yok olduğunda, bunu sistemden çıkarabiliyoruz veya yeni bir üreme alanı oluşursa verileri rahatlıkla güncelleyebiliyoruz. İlaçlama çalışmasını belli bir rutinde yürütüyoruz. İlaçlama yapılmadığı zaman sistem bize uyarı gönderiyor" diye konuştu.

Yaklaşık 300 bin noktada

Şu an İzmir'de yaklaşık 300 bine yakın rutin ilaçlama noktasının bulunduğunu da vurgulayan Aldırmaz, "Sahada çok aktif çalışıyoruz. Veriler sürekli değişkenlik gösteriyor. O nedenle bu sistem bizim için çok önemli. Herhangi bir mahallede bulunan bir çöp konteynerini ilaçladığımız tarihi bile görebiliyoruz. Sistem güncel durumu daha sağlıklı ve sistemli bir şekilde takip edebilmemizi sağlıyor" dedi.

İzmir\'de Sinek ve Haşereyle Mücadelede Dijital Çözüm
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sinek ve Haşereyle Mücadelede Dijital Çözüm - Son Dakika

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