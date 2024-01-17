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İzmir'de sis nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı - Son Dakika
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İzmir'de sis nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran yoğun sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Gaziemir ilçesinde bulunan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda görüş mesafesi azaldı ve sabah saatlerinden itibaren 4 uçak havalimanına iniş yapamadı. Bu uçaklar Bodrum, Dalaman ve İstanbul havalimanlarına yönlendirildi. Ayrıca bazı uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı.

İzmir\'de sis nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı
17.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:42
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İzmir'de sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sabah saatlerinden bu yana havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, Bodrum, Dalaman ve İstanbul havalimanlarına yönlendirildi.

Bazı uçak seferlerinde de gecikme yaşandı.

Kaynak: AA
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