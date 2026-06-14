İzmir'de, Sahipsiz Hayvanların Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları Yükseliyor - Son Dakika
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İzmir'de, Sahipsiz Hayvanların Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları Yükseliyor

14.06.2026 10:15  Güncelleme: 12:06
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde kurduğu Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ile sokak hayvanlarının ameliyatlarında enfeksiyon riskini azaltıyor, antibiyotik direnciyle mücadeleye katkı sağlıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü'nde kurduğu Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ile sokak hayvanlarının ameliyat süreçlerindeki enfeksiyon riskini azaltıyor. Veteriner hekimlik alanında Türkiye'de ilk örneklerden biri olan uygulama, hayvanlara yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunarken antibiyotik direnciyle mücadeleye de katkı sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını yükselten önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü'nde kurulan Merkezi Sterilizasyon Ünitesi sayesinde ameliyatlarda kullanılan tüm cerrahi ekipmanlar, uluslararası standartlarda sterilize ediliyor ve tüm tedavi birimlerine ulaştırılıyor. Hastanelerindeki merkezi sterilizasyon sisteminden esinlenerek veteriner hekimlik alanına uyarlanan uygulama, enfeksiyon riskini azaltırken hayvanların daha güvenli koşullarda tedavi edilmesine olanak sağlıyor.

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA İLKLERDEN

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Uysal, ünitenin Türkiye'de veteriner hekimlik alanında ilk örneklerden biri olduğunu belirterek, insan sağlığında zorunlu olarak uygulanan merkezi sterilizasyon sistemini hayvan sağlığına uyarladıklarını söyledi. Uysal, sistemin kirli, temiz ve steril alan modeliyle çalıştığını ifade ederek, ameliyathanede kullanılan cerrahi aletlerin önce kirli alanda kontrol edildiğini, ardından yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildiğini anlattı.

AMELİYATLARDA MAKSİMUM GÜVENLİK

Cerrahi ekipmanların daha sonra steril paketler içinde muhafaza edildiğini kaydeden Uysal, "Ameliyathanede kullanılan aletler kirli alanda yıkanıyor, temiz alanda paketleniyor ve steril alanda depolanarak yeniden ameliyathaneye sunuluyor. Böylece ameliyatların maksimum güvenlik çerçevesinde yapılmasını sağlıyoruz. Bu hem hayvanların hem de personelin sağlığı açısından büyük önem taşıyor" dedi.

ENFEKSİYON RİSKİ DÜŞÜYOR ANTİBİYOTİK KULLANIMI AZALIYOR

Sokak hayvanlarının da insanlar gibi benzer tıbbi süreçlerden geçtiğine dikkati çeken Uysal, "İnsan sağlığı için gösterilen hassasiyetin hayvan sağlığı için de gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sokak hayvanlarına, insanların ameliyat edildiği standartlarda sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ünitenin bir diğer önemli katkısının antibiyotik kullanımını azaltmak. Enfeksiyon riskinin düşmesiyle birlikte gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilecek. Antibiyotik direnci hem hayvanları hem insanları etkileyen küresel bir sağlık sorunu. Enfeksiyonları önleyerek antibiyotik kullanımını azaltmak, Tek Sağlık yaklaşımı açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

HAYVAN SAYLIĞINDA SAĞLIK KAPASİTESİ BÜYÜYOR

Öte yandan kampüsteki muayene kapasitesi de artırıldı. Sorumlu Veteriner Hekim Beliz Demir Görgün, daha önce tek alanda verilen muayene hizmetlerinin üç ayrı muayene odasında sunulmaya başlandığını belirterek, "Röntgen ve tanı cihazlarımız sayesinde hasta hayvanlarımızın teşhislerini hızlı bir şekilde koyuyor, tedavilerini gecikmeden gerçekleştiriyoruz. Aynı anda birden fazla vakaya müdahale edebildiğimiz için hayvanlarımızı bekletmeden tedavi etme olanağı buluyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de, Sahipsiz Hayvanların Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları Yükseliyor - Son Dakika

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