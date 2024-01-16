 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de sokak kedilerini öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de sokak kedilerini öldüren şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartmanda yaşayan K.K., sokak kedilerini evine götürüp öldürdüğü iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Bina sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarında K.K.'nin kedileri boyunlarından tutarak içeri götürdüğünü tespit etti. Polis ekipleri, K.K.'yi evde bulamayınca çilingir yardımıyla içeri girerek şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir\'de sokak kedilerini öldüren şüpheli gözaltına alındı
16.01.2024 - 04:57,  Güncelleme: 04:58
Abone Ol

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokak kedilerini evine götürüp öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Latife Hanım Mahallesi'ndeki 7490 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde biri yavru, 4 kedi ölüsü gören bina sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı.

Kamera kayıtlarında kedileri boyunlarından tutarak içeri götüren kişinin apartmanda ikamet eden K.K. olduğu anlaşıldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

K.K'yi evde bulamayan polis ekipleri apartman ve çevresini izlemeye aldı.

Daha sonra eve gelen şüpheliyi tespit eden ekipler, K.K'yi gözaltına almak isterken kapının kilitli olduğunu fark etti.

Savcılık talimatıyla çilingir çağrılarak içeri giren polis ekipleri, K.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Latife Hanım, Karşıyaka, İzmir, Hayvan Hakları, İzmir, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sokak kedilerini öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


00:25
Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:48
Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler

Son Dakika
00:25 Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:48 Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 05:11:23. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de sokak kedilerini öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement