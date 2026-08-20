İzmir'de Steroid Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
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İzmir'de Steroid Kaçakçılarına Operasyon

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İzmir'de gümrük kaçağı steroid ilaçları satan 6 kişi gözaltına alındı, 11 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde gümrük kaçağı steroid etken maddesi içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatını yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı steroid etken maddesi içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, Karabağlar ve Buca ilçelerindeki 8 ikamet, depo, iş yeri ile 2 araçtaki aramalarda 92 bin 604 steroid etken madde içeren ilaç ve 15 bin imalat malzemesi ele geçirdi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, ele geçirilen ürün ve malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 248 bin lira olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Steroid Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika

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