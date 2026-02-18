İzmir'de su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
İzmir'de su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları yapılıyor

İzmir\'de su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları yapılıyor
18.02.2026 14:08
İzmir'de dün akşam ve gece etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, tahliye çalışmaları yürütüyor.

İzmir'de dün akşam ve gece etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, tahliye çalışmaları yürütüyor.

Kentte gece boyunca aralıklarla etkisini gösteren yağış, Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve çevresi ile Kordon'da, dükkan ve apartmanların girişlerinin suyla dolmasına, çok sayıda iş yeri ile bazı binaların zemin katlarında su baskınına yol açtı.

Dükkanını su basan esnaf, iş yerlerini açamadı. Apartmanların zemin katları ve trafolara deniz suyu girdiği için bölgeye tedbir olarak bir süre elektrik verilmedi.

Belediye ekipleri, yollardaki su birikintilerini vidanjörlerle tahliye etmek için çalışma başlattı. Su baskınlarından etkilenen esnaf, apartman görevlileri ve bina sakinleri de biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Apartmanlara girmek isteyenler zor anlar yaşadı

Binalardaki su birikintileri hem sakinlerine hem de çeşitli amaçlarla binaya gelenlere zor anlar yaşattı. İçeri girmek ya da dışarı çıkmak isteyenlerin sudan etkilenmemesi için bina girişlerine taşlar konuldu.

Alsancak İskelesi karşısındaki İskele Apartmanı'na gelen bir hasta bakıcı, sudan geçebilmek için çareyi sepetli bisiklette buldu. Apartman görevlisi ve bina sakinleri, hasta bakıcı kadını sepetli bisikletle merdivenlere kadar taşıdı.

Hasta bakıcı Yaşar Yıldırım, AA muhabirine, apartmanın 2. katında yalnız yaşayan hastası için geldiğini belirterek, "Her zaman asansörümüzü de su basıyor. 1 aydır durum böyle. Kahvaltısını yapacak, bana ihtiyacı var, ulaşamıyorum. Her zaman böyle, ilgilenen yok." dedi.

Apartman görevlisi Gökhan Kocaoğlu da dün saat 22.30'dan bu yana elektriklerinin kesik olduğunu, yetkililere ulaşamadıklarını söyledi.

Dün geceden bu yana apartmanlarının su içinde olduğunu belirten Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlar mağdur. Yukarıda yaşayanlar inemiyor. Yaşlı insanlarımız, doktora gitmesi gerekenler... Ne bir ekip var... Hiç olmazsa bize seyyar jeneratör getirsinler. Biz kendi pompalarımızı çalıştırsak suyu çekeriz. Karşımızda muhatap bulamıyoruz. Her yıl bu çileyi çekiyoruz. Her sene bir avuç yağmur yağdığında bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Buna bir önlem almaları lazım. Her yıl bu çileyi çekmek zorunda değiliz. Sahaya oy zamanında geliyorlar. Seçim bittikten sonra bir tanesi yok. Sosyal medyadan Cemil Tugay'a defalarca yazdım. 'Başkan çizmelerini giy, sahaya çık, vatandaşın halini gör.' dedim ama yok."

Bölgede yaşayan İsa Yaman da her yağmurdan sonra Kordon'un su içinde kaldığını belirterek, "Su gitmiyor. Burası tıkalı. Kordon komple su dolu." ifadelerini kullandı.

Apartman görevlisi Mehmet Kahraman da apartmanın girişi ve zemin katının su içinde kaldığını anlattı. Kordon'un her yağmurdan sonra su altında kaldığını ifade eden Kahraman, "Bir tanesi gelip de suyu çekeyim demiyor. Gelen giden yok." dedi.

Sular nedeniyle otomobillerden düşen plakalar da bölgedeki esnaf tarafından görülecek yerlere asıldı.

2 kişinin elektrik akımına kapıldığı yerde yine su birikti

Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanaktan korunmaya çalışırken su birikintisinde elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği yerde su birikintilerinin oluştuğu, gençlerin öldüğü yere uyarı dubası konulduğu görüldü.

Kaynak: AA

Güncel, İzmir, Son Dakika

14:11
24 saat son dakika haber yayını
