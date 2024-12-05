İzmir'de Su Tasarrufu İçin Kurakçıl Bitki Dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Su Tasarrufu İçin Kurakçıl Bitki Dönüşümü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların su verimliliğini artırmak amacıyla kurakçıl çim ve bitki türlerini ekmeye başladı. Bu uygulama ile su tüketimi yüzde 60, işçilik maliyeti ise yüzde 50 oranında azalacak.

05.12.2024 10:35  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin su kaynaklarının verimli kullanılması için yeşil alanlarda dönüşüm başlatarak, fazla su isteyen çimler yerine kurakçıl çim ve bitki türlerinin ekimine başladı. Böylelikle yüzde 60 oranında su tasarrufu sağlanırken, işçilik maliyeti de yüzde 50 oranında azalacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında su kaynaklarının verimli kullanılması için kentin yeşil örtüsünde yeni bir dönem başlattı. Yeşil alanlarda su verimliliği sağlayabilmek için akıllı sulama yöntemlerini uygulamaya başlayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, peyzaj faaliyetlerinde da yeni çim tohumlarını ekmeye başladı.

9 dönümlük arazide ekimler başladı

Saha ekipleri, Saint Augustine ve Zoysia Japonica türü kurakçıl çim bitkileri ile su tasarrufu sağlayan peyzaj bitkilerinin ekimini ilk etapta, 9 dönümlük alanda yaptı. Gaziemir'de Fuar İzmir kavşağı ve Konak Tünelleri girişinde başlatılan uygulama kent genelinde yaygınlaştırılacak.

Çok daha az su tüketen bitkiler

İşlemler hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Çim Teknikeri Orhan Moroğlu, "Başkanımız, küresel ısınma ve su kaynaklarının azami kullanımıyla ilgili çalışmalara büyük önem veriyor. Bizler de başkanımızın talimatı doğrultusunda bitki ve yer örtücülerin seçiminde kurakçıl bitkilere ağırlık verdik. Son zamanlarda şehrimiz son derece az su alıyor. Bu nedenle yer örtücü ve çalı seçimlerinde su tasarrufu sağlayan daha çok sukulent gibi bitkilerin kullanımını artırmak için çalışma yürütüyoruz. Ayrıca yeni ve tasarruflu çim türüne geçiyoruz. Zoysia Japonica ve Saint Augustine çim türlerinin şehrimize adaptasyonunu sağlamak için ilk adımı attık" diye konuştu.

Sudan yüzde 60 işçilikten yüzde 50 tasarruf

Yıl boyu yeşil kalan bitkilerin bakım periyotlarının daha uzun sürelerde yapıldığını dile getiren Orhan Moroğlu, "Yeni çim türlerimizle yüzde 60 oranında su tasarrufu sağlayacağız. Daha az bakım gerektirdiği için de işçilik maliyetini de yüzde 50 oranında indirmiş oluyoruz. Çimler içinde yabancı ot barındırmadığından uzun yıllar yeşil ve kadifemsi dokusunu koruyor. Şehrimizin tüm yeşil alanlarında bu türleri yaymak, su kullanımını en az seviyeye çekmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Su Tasarrufu İçin Kurakçıl Bitki Dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
11:17 Esnaftan konum vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan iddialara yanıt Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
10:15 Turkcell’e büyük şok Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
16:32 Hazal Kaya’nın köpeği “Sherlock“ hayatını kaybetti Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti
16:30 Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
16:07 Esenyurt’ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber
15:56 Brad Friedel’dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt Brad Friedel'dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt
15:53 Ahmet Ercan’dan Antalya’daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
15:49 “Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak“ "Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak"
15:46 Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL’den Avrupa’ya kapış kapış satılıyor Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 12:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Su Tasarrufu İçin Kurakçıl Bitki Dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.