İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medyada "Genç Osman çetesi" başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
