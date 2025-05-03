İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama

İzmir'de 'Acımasızlar' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı.

03.05.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini "Acımasızlar" diye tanıtan ve uyuşturucuyla mücadele ettiklerini belirterek, alıkoydukları kişileri darbederek paralarını gasbeden ve evleri kurşunlayıp, molotofkokteyli atan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp, Teknik ve Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve birçok suçtan kaydı bulunan 12 zanlının kimliklerini belirledi.

Fiziki ve teknik takibe alınan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, yurt dışında olduğunu belirlediği 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, izmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:08:12. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.