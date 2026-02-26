İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı - Son Dakika
İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı

İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı
26.02.2026 11:53
İzmir merkezli operasyonda 23 kişi gözaltına alındı, 193 tabanca ve 1 milyar TL'lik para hareketi ele geçirildi.

İZMİR merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen helikopter destekli eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri S.B.'nin de yer aldığı 23 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, liderliğini S.B.'nin yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İzmir'in Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ile Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen örgüt ile örgüte silah temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli olmak üzere Trabzon ve Mersin'de toplam 36 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon yapıldı.

193 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 193 tabanca, 3 av tüfeği, 1 balistik çelik yelek ve 3 senet ele geçirildi. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal incelemede; şüphelilere ait yaklaşık 1 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 araç ile 10 taşınmaza el konuldu. Operasyonda örgüt lideri S.B. ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı - Son Dakika

