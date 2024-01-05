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İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı

İzmir'de, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadi ile kandırarak tuzağa düşürüp ayrıca haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarına yönelik çalışma yaptı. Liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütünün Menemen ve Foça ilçelerinde, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşürdükleri, maddi olarak zor durumda olanları ise tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat temin etmeye çalıştıkları belirlendi. Suç örgütüne yönelik daha önce düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Ekipler, dün suç örgütüne yönelik bir operasyon daha düzenledi. Suç örgütü lideri İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

05.01.2024 - 09:08,
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İZMİR'de, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadi ile kandırarak tuzağa düşürüp ayrıca haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarına yönelik çalışma yaptı. Liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütünün Menemen ve Foça ilçelerinde, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşürdükleri, maddi olarak zor durumda olanları ise tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat temin etmeye çalıştıkları belirlendi.

Suç örgütüne yönelik daha önce düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Ekipler, dün suç örgütüne yönelik bir operasyon daha düzenledi. Suç örgütü lideri İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

İzmir\'de Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
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