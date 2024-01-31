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İzmir'de tabancayla vurulan ve kaza yapan kişinin ölümüne ilişkin 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de tabancayla vurulan ve kaza yapan kişinin ölümüne ilişkin 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

İzmir\'de tabancayla vurulan ve kaza yapan kişinin ölümüne ilişkin 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan ve otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerden biri tabancayla ateş eden Baran A. olarak belirlendi ve diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda, sürücü Recep Baysener'in sırtından tabancayla yaralandığı ve kaza sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

31.01.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan ve otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 23 Ocak'ta Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde tabancayla yaralanıp otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan ve kaldırıldığı hastanede hayatının kaybeden Recep Baysener'in (31) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli Baran A. (25) ile 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Baran A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.A, D.C. ile Ö.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde 23 Ocak'ta, Recep Baysener yönetimindeki 34 HIP 327 plakalı otomobil, iki araca çarptıktan sonra devrilmişti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sürücü Baysener'in sırtından tabancayla yaralandığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan incelemelerde, tabancayla otomobilin arkasından ateş edildiğini belirleyen polis, şüphelilerden birinin Baran A. olduğu ve Urla ilçesinde bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etmiş, zanlıyı suç aletiyle yakalamıştı. Şüpheli Baran A'nın kaçmasına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de tabancayla vurulan ve kaza yapan kişinin ölümüne ilişkin 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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