İzmir\'de taksi şoförü darp edildi, şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer'i (23) yumruklayarak darbeden Metehan A. (26), sevk edildiği mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 10 Şubat'ta saat 00.50 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre taksici Kaya Özer, bir kadını müşteri olarak 35 T 5201 plakalı aracına aldı. 100 metre kadar gittikten sonra kadın inmek istediğini belirtip, Özer'den durmasını istedi. Kaya Özer durduğu esnada; taksinin arkasından koşarak gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Özer, darp raporu alıp, Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Metehan A. olduğu belirlendi. Metehan A., dün saat 15.00 sıralarında Bornova'da saklandığı bir evde yakalanıp, gözaltına alındı. Metehan A.'nın polisteki ifadesinde, taksideki kadının ağabeyinin dini nikahla yaşadığı eşi olduğunu belirtip, "Tartıştığımız sırada taksiyi durdurup bindi. Peşinden gittiğim taksinin şoförü Kaya Özer'i durması konusunda uyardım. Ancak, durmayınca öfkelenip, olayı gerçekleştirdim" dedi.
İşlemleri süren Metehan A.'nın hırsızlık, tehdit ve hakaret gibi suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metehan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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