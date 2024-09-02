İzmir\'de Taksi Şoförü ve Uyarılan Kişi Öldürüldü, Şüpheli Yakalandı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir taksi şoförü ile Karabağlar ilçesinde kendisini uyaran kişiyi öldüren ve market çalışanını da ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Ş, dün gece Torbalı ilçesinde taksici Arif Karabacak'ı silahla öldürdü.

Saldırgan, daha sonra aynı güzergahta durdurduğu bir otomobilin sürücüsünü tehdit ederek gasbetti.

Araç sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.

Saldırgan Bülent Ş, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi 51 Sokak'taki markette gasp girişiminde bulundu.

Bülent Ş, 16 yaşındaki market çalışanı İlayda Aygar'ı direnmesi üzerine silahla ağır yaraladı. Aygar, Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçarak Karabağlar ilçesine giden Bülent Ş, kendisini uyaran Engin K'ye silahla ateş etti.

Saldırgan, sonrasında Engin K'nin cebinden araba anahtarını ve bir miktar parasını alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Engin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, saldırganı havaalanı yolu üzerinde gasbettiği araç ve suç aletiyle yakaladı.

Çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirlenen Bülent Ş'nin ifadesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu almak için cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.