İzmir'de Taksi Şoförü ve Uyarana Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde taksi şoförü ile Karabağlar ilçesinde kendisini uyaran kişiyi silahla öldüren ve market çalışanını ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Ş, önceki gece Torbalı ilçesinde taksici Arif Karabacak'ı silahla öldürdü. Saldırgan, daha sonra aynı güzergahta durdurduğu otomobili sürücüsünü tehdit ederek gasbetti.

Araç sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. Saldırgan Bülent Ş, dün öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi 51 Sokak'taki markette gasp girişiminde bulundu.

Bülent Ş, 16 yaşındaki market çalışanı İlayda Aygar'ı direnmesi üzerine silahla ağır yaraladı. Aygar, Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçarak Karabağlar ilçesine giden Bülent Ş, kendisini uyaran Engin K'ye silahla ateş etti. Saldırgan, sonrasında Engin K'nin cebinden araba anahtarını ve parasını alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Engin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, saldırganı havaalanı yolu üzerinde gasbettiği araç ve suç aletiyle yakaladı.

Şüpheli, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirlenen Bülent Ş'nin ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu almak için cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.

Bülent Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.