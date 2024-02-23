İzmir'de Tartışma Sonucu Tabancayla Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Tartışma Sonucu Tabancayla Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Tartışma Sonucu Tabancayla Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, Fırat Yurteri isimli kişi tartıştığı bir kişi tarafından sırtından tabancayla vuruldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yurteri, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

23.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı kişi tarafından sokakta tabancayla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta Fırat Yurteri (32), tartıştığı kişi tarafından sırtından tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yurteri, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçtığı belirlenen şüpheli F.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Olay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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