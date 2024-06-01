İzmir'de tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren baba tutuklandı

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.D, Aktepe Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Ahmet D. (21) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında evdeki bıçakla oğlu Ahmet D'yi yaralayan M.D, suç aletiyle evinin yakınlarındaki bir kahvehaneye gitti.

Buradaki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet D'yi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak genç kurtarılamadı.

Kahvehanede polisleri görünce kendisini tuvalete kitleyen baba M.D. gözaltına alındı.

Babanın ilk ifadesinde, oğluyla sürekli tartıştığını, en son tartışmanın da eve köpek getirme meselesinden çıktığını söylediği öne sürüldü.

İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.D. (46) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.