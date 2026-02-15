İzmir İtfaiyesi, "Sessiz Canlar" İçin Zamanla Yarıştı - Son Dakika
İzmir İtfaiyesi, "Sessiz Canlar" İçin Zamanla Yarıştı

15.02.2026 16:23  Güncelleme: 18:59
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen'de etkili olan yoğun yağışlar sonucu taşkın altında kalan tavuk çiftliğindeki mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri zorlu koşullarda kurtarma operasyonu düzenleyerek yaklaşık 100 hayvanı güvenli alana ulaştırdı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen ilçesinde taşkın altında kalan tavuk çiftliğinde mahsur kalan yüzlerce hayvan için seferber oldu.

Kentte etkili olan yoğun yağışların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Menemen Mermerli Mahallesi'nde sular altında kalan bir tavuk çiftliğinde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için hızla harekete geçti. Bölgenin kot seviyesinin düşük olması ve yoğun yağışla birlikte Gediz Nehri'ni besleyen kolların debisinin yükselmesi sonucu çiftlik kısa sürede suyla doldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri çok sayıda araç ve personel ile olay yerine sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye personeli, yaklaşık 1 metreyi bulan sel sularının ortasında kalan canlıları kurtarmak için dalgıç ekiplerle birlikte zorlu bir operasyon başlattı.

Botlarla gerçekleştirilen tahliye çalışmalarında ekipler dört sefer yaparak 100'e yakın hayvanı güvenli alana ulaştırdı.

Tüm çabalara rağmen bazı hayvanların hayatını kaybetmesi ise ekiplerde üzüntü yarattı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Çiftçilik, İtfaiye, Menemen, Güncel, İzmir

