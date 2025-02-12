İzmir'de Tefecilere Yönelik 'Hücre-11 Operasyonu': 23 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Tefecilere Yönelik 'Hücre-11 Operasyonu': 23 Gözaltı

İzmir\'de Tefecilere Yönelik \'Hücre-11 Operasyonu\': 23 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen 'Hücre-11 Operasyonu'nda tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 23 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mali belge ele geçirildi.

12.02.2025 09:08  Güncelleme: 09:09
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik, mali suç örgütlerine düzenlenen 'Hücre-11 Operasyonu'nda 23 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen 'Hücre-11 Operasyonu'nda 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı ajanda ve not defterinin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin; mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bu çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak, haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları paraları tahsil etmek için baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri, zanlıların mağdurlardan aldığı borç parayı faiziyle ödenmesine rağmen teminat olarak verdikleri çekleri iade etmedikleri, bu kişilerden yeni çekler aldıkları ve ilk belirlemelere göre mağdurlardan yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi" ifadelerini kullandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla yürüttüğümüz operasyonlarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Tefecilere Yönelik 'Hücre-11 Operasyonu': 23 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Tefecilere Yönelik 'Hücre-11 Operasyonu': 23 Gözaltı - Son Dakika
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