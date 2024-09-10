İzmir'de Engellilere Ücretsiz Sandalye Bakım Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Engellilere Ücretsiz Sandalye Bakım Hizmeti

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu, engelli yurttaşların arızalanan tekerlekli sandalyelerine tıpkı bir hastane gibi tamir ve bakım hizmeti veriyor. Yamanlar yangınında tekerlekli sandalyesi hasar alan Fatma Arslan kısa süre içinde sandalyesine kavuşurken, istasyondan ücretsiz bakım, tamir ve şarj hizmeti alan diğer engelli bireyler İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

10.09.2024 09:16  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu, engelli yurttaşların arızalanan tekerlekli sandalyelerine tıpkı bir hastane gibi tamir ve bakım hizmeti veriyor. Yamanlar yangınında tekerlekli sandalyesi hasar alan Fatma Arslan kısa süre içinde sandalyesine kavuşurken, istasyondan ücretsiz bakım, tamir ve şarj hizmeti alan diğer engelli bireyler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Konak'ta bulunan  Engelli Hizmet Merkezi, engelli yurttaşlara yönelik çok sayıda hizmet veriyor. Ulaşımda zorluk yaşayan engelliler için engelsiz ulaşım araçlarıyla ulaşım desteği veren merkez, akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları için şarj istasyonu hizmeti de sağlıyor. Merkezde bulunan Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu ise tekerlekli sandalyeleri adeta bir hastane gibi iyileştiriyor. Engelli yurttaşların hayatla en önemli bağlantısı olan tekerlekli sandalyeleri kısa süre içinde tamir edip sahibine teslim eden istasyon, bu hizmetten hiçbir ücret talep etmiyor. Kentte kısa süre önce meydana gelen Yamanlar yangınında Zübeyde Hanım Mahallesi Manolya Apartmanı'ndaki evi yanan ve o sırada yangın merdiveninde bulunan tekerlekli sandalyesi zarar gören Fatma Arslan isimli yurttaş da sandalyesini istasyona gönderdi. Aracı tamir eden istasyon görevlileri, engelsiz ulaşım aracıyla tekerlekli sandalyeyi engelli yurttaşın bulunduğu eve ulaştırdı. Arslan ile istasyondan tamir ve bakım hizmeti alan diğer engelli yurttaşlar, verilen hizmetten çok memnun olduklarını belirtti.

Ücretsiz bakım ve onarım hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu Sorumlusu Ozan Albağa, "İstasyonumuzda manuel ya da akülü tekerlekli sandalyelerin arızalanması sebebiyle hareketliliği kısıtlanan engellilere yönelik tekerlekli sandalyelere ücretsiz bakım ve onarım desteği sunuyoruz. Tekerlekli sandalyesi arızalanan ya da bakım yapılmasını isteyen engelli vatandaşlar, 0232 293 98 41 numaralı telefondan talep oluşturuyor. Eğer kişi kendisi gelemiyorsa engelsiz ulaşım araçlarımızla sandalyeyi bulunduğu noktadan alıyoruz ve istasyonumuza getiriyoruz. Araca gerekli tamirat yapıldıktan sonra vatandaşımız tekerlekli sandalyesini teslim alıyor. Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu olarak kullanılmayan tekerlekli sandalyeleri de talep oluşturan engelli vatandaşlarımızdan alıyoruz ve atölyemizde kullanılabilir bir tekerlekli sandalye haline getiriyoruz. Bu dönüştürülen sandalyeleri de tamir hizmeti alan engeli yurttaşlarımıza tamir süresi bitene kadar temin ediyoruz" bilgisini verdi.

Yangında hasar gören sandalyesine kavuştu

İzmir'de meydana gelen orman yangını sonucu Zübeyde Hanım Mahallesi Manolya Apartmanı'ndaki evi yanan 52 yaşındaki Fatma Arslan'ın, tekerlekli sandalyesi de hasar gördü. Bunun üzerine Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu'na başvuran Arslan, kısa süre içinde tamir edilen aracına kavuştu. Kemoterapi tedavisi gören ve yangın sırasında Çiğli'de oturan ablasının evinde olduğunu belirten Arslan, "Yangından dolayı binamızda hasar oldu. Sandalyem o sırada yangın merdivenindeydi ve hasar aldı. Biz de onu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Arabamın tamiri yapılıp araçla geri getirildi. Çok teşekkür ederim, mutlu oldum. Araçları arızalanan engelli arkadaşlarım İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvursun. Biz başvurduk ve hemen geldiler. Tamirden sonra da hemen geri getirildi. Ben 31 yıldır yürüme engelliyim ve 8 aydır kanser tedavisi görüyorum. Sık sık hastaneye gidiyorum. Tekerlekli sandalye benim için çok önemli" diye konuştu.

"Burası benim arabamın hastanesi"

65 yaşındaki engelli vatandaş Ayhan Gülseçer de tekerlekli sandalyesini teslim aldığında sevinç gözyaşları döktü. Felç sebebiyle yürüme güçlüğü çeken tekerlekli sandalye kullanıcısı Gülseçer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği akülü sandalye ile her işimi görebiliyorum. Dün Buca Şirinyer'de lastiğim patlayınca aracımı tamir ettirmeye geldim. 5 dakikada işimi hallettiler, çok şükür. Mutlu olmamak elde değil. Bana 10 tane lüks arabayı verseler, kullanamadıktan sonra ne yapayım? Bu sandalye benim ayağım. 5 dakikada tamir edilmiş olması para ile ölçülecek bir iş değil. Burası benim arabamın hastanesi oldu. Sandalyem tamir edilirken bana yedek bir sandalye de verdiler. Yorulmadan işimi halledebildim" dedi. Gülseçer, kentlerin erişilebilirliğiyle ilgili de " Norveç'e gittim, geldim; bence burası daha iyi. Allah razı olsun" yorumunda bulundu.

"Para vermedik"

Tekerlekli sandalyesini bakıma sokan 27 yaşındaki engelli vatandaş Hüseyin Dağlı da "Tekerlekli sandalyemin aküsü çabuk bitiyordu. Aldığımdan bu yana bakım yaptırmamıştım. Bir sorun var mı diye öğrenmek için dün istasyona getirdim. Bana yedek bir sandalye verdiler ve bugün teslim almaya geldim. Aracımın tekerlekleri değişiyor, aküsüne bakılıyor ve temizliği yapılıyor. Belediyemizin bu hizmeti çok güzel. Gerektiğinde yardımcı oluyorlar, gelip bulunduğumuz yerden bizi alıyorlar" sözlerine yer verdi. Dağlı'nın babası Levent Dağlı da "Bu hizmetten çok memnunuz. İnşallah burayı her engelli vatandaş bilir. Bu hizmet normalde zahmetli ve pahalı ama biz para vermedik" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Arslan, Engelliler, Hastane, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Engellilere Ücretsiz Sandalye Bakım Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:34:55. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Engellilere Ücretsiz Sandalye Bakım Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement