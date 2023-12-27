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İzmir'de Telefon Hattı Kablosu Nefessiz Bıraktı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de Telefon Hattı Kablosu Nefessiz Bıraktı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, motosiklet sürücüsü İsmail Çelik'in boynuna dolanan telefon hattı kablosu nedeniyle nefessiz kalması sonucu hayatını kaybettiği, eşi Benek Çelik'in ise yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir\'de Telefon Hattı Kablosu Nefessiz Bıraktı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı
27.12.2023 - 14:02,
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İZMİR'de iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu boynuna dolanınca nefessiz kalarak, kalbi duran motosiklet sürücüsü İsmail Çelik (69) hayatını kaybetti; arkasından düşen eşi Benek Çelik (64) yaralandı.

Olay, 25 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Karaburun ilçesi Hisarcık Dağı mevkisinde meydana geldi. Kullandığı 35 AHP 614 plakalı motosikletle Kuyucak mevkisine gitmekte olan İsmail Çelik'in boynuna iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu dolandı, arkasındaki eşi Benek Çelik de motosikletten düştü. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, dolanan kablo nedeniyle nefessiz kalıp, kalbi duran İsmail Çelik'i kalp masajı ile hayata döndürdü. Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, burada kurtarılamadı. Otopsi sonrası cenaze, toprağa verildi. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Benek Çelik ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Babasını kaybeden Özkan Çelik, kazaya neden olan sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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