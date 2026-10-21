İzmir'de terminalde bidonda 2 kilo 350 gram uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltında

İzmir'de terminalde bidonda 2 kilo 350 gram uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de şehirler arası otobüs terminalinde peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisiyle çalışma yürüttü; şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'de şehirler arası otobüs terminalinde, bidona gizlenen 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Edinilen bilgi kapsamında bir şüpheliyi takibe alan ekipler, terminalde şüphelinin eşyalarında arama yaptı. Aramada peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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