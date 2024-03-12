Halk otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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"Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek"

İzmir Gaziemir'de karşı yönden gelen tırla çarpışan belediye otobüsündeki 1 yolcu öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIRLA ÇARPIŞMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Ayrancılar - Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan Hakkı Diyar yönetimindeki 34 DA 5430 plakalı ESHOT otobüsü, Sarnıç orman yolu mevkiinde, karşı yönden gelen Ergün Çelik yönetimindeki 34 GF 1118 plakalı tırla çarpışmamak için manevra yaptı. Bu sırada tırın otobüsün körük bölümüne çarpması sonucu iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana girdi.

YARALILAR HASTANEYEN KALDIRILDI

Kazada otobüsteki yolculardan Erhan Kaya (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın sürücüsü ile otobüste bulunan 3 yolcu da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.