İzmir Gaziemir'de karşı yönden gelen tırla çarpışan belediye otobüsündeki 1 yolcu öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ayrancılar - Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan Hakkı Diyar yönetimindeki 34 DA 5430 plakalı ESHOT otobüsü, Sarnıç orman yolu mevkiinde, karşı yönden gelen Ergün Çelik yönetimindeki 34 GF 1118 plakalı tırla çarpışmamak için manevra yaptı. Bu sırada tırın otobüsün körük bölümüne çarpması sonucu iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana girdi.
Kazada otobüsteki yolculardan Erhan Kaya (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın sürücüsü ile otobüste bulunan 3 yolcu da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Halk otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Bursa'nın Kestel ilçesinde, sokak üzerinde bulunan bir otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Ateş sonucu E.T. ve F.E. adlı 2 kadın yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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