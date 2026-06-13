Konak Toros Caddesi Yenileniyor... Toros Caddesi'nde Gece Asfalt Mesaisi - Son Dakika
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Konak Toros Caddesi Yenileniyor... Toros Caddesi'nde Gece Asfalt Mesaisi

13.06.2026 13:56  Güncelleme: 14:23
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Ulubatlı Mahallesi'ndeki Toros Caddesi'nde 1200 metrekarelik alanda asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalarla bölgedeki ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Ulubatlı Mahallesi'nde yer alan Toros Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı. Eski asfaltın sökülmesinin ardından gece mesaisine geçen ekipler, bölgedeki ulaşım konforunu artıracak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin ana arterlerinde başlattığı yol yenileme yatırımları kapsamında Konak Toros Caddesi'nde çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İZBETON ekipleri, caddenin yenilenmesi için ilk olarak uzun yıllar hizmet veren ve eskiyen yol kaplamasını söktü. Asfalt kazıma işleminin tamamlanmasının ardından ekipler, gece mesaisinde Toros Meydanı'ndan başlayarak cadde boyunca asfalt serimine geçti. Çalışmalar kapsamında toplam 1200 metrekarelik alanda yenileme işlemi gerçekleştirilecek.

KONAK'IN MAHALLELERİNE ULAŞIM KONFORU ARTIYOR

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Toros Caddesi'nin yenileme çalışmasını tamamlayarak Konak'ın Ulubatlı, Mehmet Akif ve Saygı mahalleleri başta olmak üzere bölgeye ulaşımı daha güvenli ve konforlu bir hale getirmiş olacak. Mahalle sakinlerinin de memnuniyetle karşıladığı çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Toros Caddesi Yenileniyor... Toros Caddesi'nde Gece Asfalt Mesaisi - Son Dakika

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