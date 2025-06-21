İzmir'de Trafik Kazalarında %30 Azalma - Son Dakika
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İzmir'de Trafik Kazalarında %30 Azalma

21.06.2025 11:04
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İzmir'de ölümlü trafik kazalarında son 1,5 yılda %30 azalma meydana geldiği açıklandı.

İZMİR'de Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, son 1,5 yıllık süreçte il genelinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 azalma olduğunu söyledi. Özsagulu, "Kaza analiz ekibimiz mevcut kazaları analiz ettikten sonra ortaya çıkan ihlalleri baz alıyor ve gerekli planlamaları yapıyoruz" dedi.

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, son dönemde yapılan denetimler ve alınan önlemlerle birlikte hem ölümlü hem de yaralamalı kazalarda düşüş olduğunu söyledi. Ölümlü kazaların yüzde 30 azaldığına vurgu yapan Özsagulu, "İzmir genelinde ölümlü kazalarda rakamsal düşüş devam ediyor. Hedeflediğimiz elbette sıfır kaza. Ancak son 1,5 yılı baz aldığımız zaman il genelinde ölümlü kazalarda yüzde 30 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Yapmış olduğumuz denetimler mevcut ihlallere yönelik denetimler. Kaza analiz ekibimiz mevcut kazaları analiz ettikten sonra ortaya çıkan ihlalleri baz alıp gerekli planlamaları yapıyoruz. Yaralamalı kazalarda da son 6 aylık periyotta yüzde 3'lük düşüş var. Şehir içi ve şehir dışında meydana gelen kazaların sebepleri genellikle birbirlerinden farklı oluyor. Şehir içlerinde genellikle kavşaklara yaklaşırken hızı azaltmamak, geçiş üstünlüğü olan kola yol vermemek, kırmızı ışıkta geçmek gibi ihlallerle sıklıkta karşılaşıyoruz. Şehirlerarası yollarda en önemli hususlar hız ve takip mesafesi olarak karşımıza çıkıyor. Sürücülerimiz dikkat ettiği taktirde yaralamalı ölümlü kazalarda daha az rastlayacağız" ifadelerini kullandı.

'HER 4 ARAÇTAN BİRİ MOTOSİKLET'

İzmir'de motosiklet oranının diğer şehirlere göre daha fazla olduğunu vurgulayan Özsagulu, "İl genelinde taramalı kazaların yaklaşık yüzde 60'ı motosikletlerin karıştığı kazalar oluyor. Bu istatistik tüm kazalarda motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğu anlamına gelmiyor. İzmir'de motosikletlerin toplam araç sayısına oranının yüksekliği de bu istatistiğin en büyük etkenleri arasında yer alıyor. İzmir'de her 4 araçtan 1'i motosiklet. Bu oranın İstanbul'da 7 araçtan 1, Ankara'da ise 20 araçtan 1'i olduğunu görüyoruz. Ortalamanın üzerinde bir motosiklet sayımız var. İl genelinde 2 milyon kayıtlı aracımız varken 500 binini motosikletler oluşturuyor. 6 aylık dönem içinde yaklaşık 600 bin motosiklet kontrol ettik. Amacımız kesinlikle ceza değil. Karşımıza çıkan olumsuz tabloyu en aza indirgeme amacıyla motosiklet denetimleri yapıyoruz. Son 1,5 yıldır devam eden düşüş trendini ilerleyen aylarda da devam ettirmek ve kazaların önüne geçmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Trafik Kazalarında %30 Azalma - Son Dakika

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