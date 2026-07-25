İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Menderes'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Sürücü gözaltında.

İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi Orman Kampı mevkisinde Hasan Berk (28) idaresindeki 35 DBR 877 plakalı otomobil ile Ahmet Levent G. (58) yönetimindeki 06 FIT 539 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Berk'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Levent G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeynep Yadigar T. (7), İbrahim T. (19), İraz A. (18) ve Eylül Selin G. (27) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, sürücü Ahmet Levent G. tedavisinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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