İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir\'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
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Menderes ilçesinde otomobil ile midibüs çarpıştı, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, midibüsle otomobilin çarpıştığı kazada Selçuk Kahraman (41) ile yanındaki Dilek Bal (50) hayatını kaybetti, Davut Akiş (43) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gümüldür Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Davut Akiş'in kullandığı 45 AKA 793 plakalı midibüsle, Selçuk Kahraman yönetimindeki 35 BOP 277 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Selçuk Kahraman ile yanındaki Dilek Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kahraman ve Bal'ın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücü Akiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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