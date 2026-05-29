İzmir'de Trafik Kazası: 2 Ölü

İzmir'in Buca ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Harun Karapolat'ın (33) kullandığı 35 CZE 376 hafif ticari araç, İzmir-Çeşme Otoyolu Buca kesiminde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Meliha Acer (27) yaşamını yitirdi.
Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
