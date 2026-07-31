İzmir'de Trafik Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Trafik Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Trafik Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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İzmir Buca'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Eren Yalçın Selvi hayatını kaybetti.

İZMİR'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Eren Yalçın Selvi (21), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Erdem Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Eren Yalçın Selvi'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Selvi, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Eren Yalçın Selvi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Selvi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Eren Yalçın Selvi'nin yarın memleketi Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Trafik Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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