İzmir'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden jandarma teğmen Kumluca'da defnedildi - Son Dakika
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İzmir'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden jandarma teğmen Kumluca'da defnedildi

İzmir\'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden jandarma teğmen Kumluca\'da defnedildi

İzmir'de trafik kazası sonucu yaşamını yitiren jandarma teğmen Enes Bağcı'nın cenazesi, Antalya'nın Kumluca ilçesine getirildi. Bağcı'nın cenazesi, Kumluca'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Törene, ailesi, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

25.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
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İzmir'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden jandarma teğmen Enes Bağcı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi.

Otomobilinin tırla çarpışması sonucu yaşamını yitiren teğmen Bağcı'nın cenazesi Kumluca ilçesine getirildi.

Merkez Eski Cami'de kılınan namazın ardından Bağcı'nın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine ailesinin yanı sıra Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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