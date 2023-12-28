 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli kurye toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli kurye toprağa verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli kurye Zeynep Demir'in cenazesi, Bayraklı ilçesindeki Hamidiye Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada kusurun otomobil sürücüsünde olduğunu belirten aile, cezasız kalmasını istemediklerini dile getirdi. Türkiye Moto Kuryeler Platformu İzmir Temsilcisi ise motokuryeler için düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

İzmir\'de trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli kurye toprağa verildi
28.12.2023 - 15:43,  Güncelleme: 15:50
Abone Ol

İzmir'in Bornova ilçesinde 41 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli kurye Zeynep Demir'in cenazesi, toprağa verildi.

Kazada ölen Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından Bayraklı ilçesindeki Hamidiye Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine Demir'in yakınları ile motokuryeler katıldı.

Demir'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze aracına motokuryeler, motosikletleriyle eşlik etti.

"Cezasız kalmasını istemiyoruz"

Zeynep Demir'in ağabeyi Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin trafikte her zaman kurallara uyduğunu ve asla hız yapmadığını söyledi.

Kazada kusurun kardeşinin motosikletine çarpan otomobilin sürücüsünde olduğunu ileri süren Mustafa Demir, "Umarım cezasını bulur ama bizim acımızı hafifletmez. Canımız gitti, geri gelmez ancak onun cezasız kalmasını istemiyoruz." dedi.

Türkiye Moto Kuryeler Platformu İzmir Temsilcisi Mehmet Sirac Alioğlu ise motokuryeler için hem sistemde hem de trafikte düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydederek, "Biz bir arkadaşımızı daha toprağa vermek istemiyoruz. Son bir yılda 30'un üzerinde kardeşimizi kaybettik. Lütfen yardımcı olun." diye konuştu.

Kaza

İzmir Çevreyolu Bornova Viyadüğü'nde, motosikletli kurye Zeynep Demir ile aynı yönde ilerleyen Murat G. yönetimindeki otomobil dün çarpışmıştı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Sürücü Murat G. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğançay Mezarlığı, Zeynep Demir, İzmir, Motosiklet, Adli Tıp, Trafik Kazaları, Kaza, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli kurye toprağa verildi - Son Dakika


16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56
Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:20:29. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli kurye toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement